Stiri pe aceeasi tema

- Expansiunea surselor regenerabile și scaderea cererii de energie electrica au facut ca producția de carbune a UE in iarna 2022-2023 sa fie mai scazuta decat in perioada precedenta. Pe masura ce Rusia a redus exporturile de combustibili fosili catre UE in 2022, au existat temeri ca carbunele – care…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca Berlinul se va asigura ca Ucraina nu folosește armele germane, care i-au fost furnizate, pentru atacuri asupra teritoriului Rusiei.Olaf Scholz a facut aceasta declaratie in timpul unei intalniri cu locuitorii orașului Bendorf, landul Renania-Palatinat,…

- Productia de energie in Uniunea Europeana este repartizata pe diferite surse de energie precum combustibili solizi, gaze naturale, titei, energie nucleara si energie regenerabila cum ar fi biomasa, hidro, solara si eoliana, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis, ca Berlinul sprijina total Romania pentru a adera la spațiul Schengen.”Vom spriji militar Ucraina atat timp cat timp va fi nevoie. Doresc sa-mi exprim recunoștința pentru Romania, pentru…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si prim-ministrul guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, au anuntat, joi, in timpul vizitei premierului israelian la Berlin, ca doresc sa extinda cooperarea in materie de armamente intre tarile lor.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz va avea o intrevedere cu presedintele american Joe Biden in Statele Unite in ziua de 3 martie, a declarat luni, 20 februarie, un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, transmite Reuters. Fiind intrebat daca vizita a fost planificata astfel incat Berlinul si…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz va avea o intrevedere cu presedintele american Joe Biden in Statele Unite in ziua de 3 martie, a declarat luni, 20 februarie, un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, transmite Reuters. Fiind intrebat daca vizita a fost planificata astfel incat Berlinul si…

- Partidul Social-Democrat (SPD) al cancelarului federal german Olaf Scholz, formatiune care conduce primaria capitalei Berlin de mai mult de 20 de ani, a suferit duminica o infrangere usturatoare la alegerile locale ale acestui oras-stat, fiind devansat clar de catre conservatori, potrivit sondajelor…