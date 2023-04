Brăila | 307 locuri de muncă vacante în 3 aprilie 2023

Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 307 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiimasinist la masini pentru terasamentevechime in domeniu minim 1 an studii medii permis auto categ. B tractorA.N. APELE ROMANE ABA BUZAUIALOMITA… [citeste mai departe]