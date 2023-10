Cancelarul Germaniei cere accelerarea aderării țărilor din Balcanii Occidentali în UE Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz si-a reluat luni, 16 octombrie, pledoaria pentru primirea a sase state din Balcanii Occidentali in Uniunea Europeana cat mai curand posibil, transmite Agerpres. ”Este destul de clar ca la 20 de ani dupa ce acestor tari li s-a promis aderarea, ea trebuie sa se intample curand”, a declarat seful executivului german la Tirana, cu ocazia Summitului Balcanilor Occidentali. Tarile in cauza sunt Bosnia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia si Albania. Prezenta la acest summit, șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a afirmat ca reuniunea de la Tirana… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

