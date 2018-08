Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul specific zonei euro ar putea fi integrat in fondurile generale anuale folosite de Uniunea Europeana, a afirmat marti cancelarul Germaniei, Angela Merkel, potrivit site-ului agentiei Reuters.

- Summit pe tema migranților la Bruxelles. Liderii Uniunii Europene se intrunesc, astazi, in capitala Belgiei pentru a participa la discuții și a lua o decizie privind soarta celor care ajung in Europa fugind de nenorocirile din țarile lor. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, avertizeaza ca in chestiunea…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au convenit, marti, asupra necesitatii formarii unui buget al zonei euro, "un nou capitol" in aprofundarea integrarii in cadrul Uniunii Europene.

- Uniunea Europeana va implementa contramasuri la tarifele SUA asupra importurilor de otel si aluminiu, a declarat duminica Angela Merkel televiziunii ARD, preluate de Reuters. Cancelarul german si-a exprimat regretul ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras acordul american asupra unui…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel a lansat un atac dur asupra Statelor Unite, susținand ca Uniunea Europeana va riposta in mod „determinat și unitar”, in cazul in care Administratia Donald Trump va impune taxe suplimentare la importurile de oțel și aluminiu.