- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- "Ucraina considera cele mai recente acte ale Rusiei o incalcare a suveranitatii si integritatii teritoriale a statului nostru", a spus el, adaugand ca ucrainenii sunt "pe pamantul lor" si "nu se tem de nimic sau de nimeni" si nu vor ceda "nicio singura bucata din tara".Pe de alta parte, el a declarat…

- Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au fost raniti, in ultimele 24 de ore in confruntarile din estul Ucrainei, iar, in contextul intensificarii conflictului, state din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, vor furniza asistenta umanitara. Conform celui mai nou bilant, anuntat de autoritatile…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…

- Este vorba despre un nou ”pachet de ajutoare de urgenta” – care este necesar sa fie validat de catre Parlamentul Euroopean (PE) si statele membre -, a anuntat intr-o scurta alocutiune, la Bruxelles, presedinta CE Ursula von der Leyen. The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve. I am announcing…

- Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, s-a deplasat, miercuri, pe linia frontului separatist din estul Ucrainei si a avertizat ca un eventual atac militar rus va atrage „consecinte masive”. „Conflictul de la frontiere este…

- Condamnarea pentru frauda a unui barbat din Rusia a atras o reacție din partea Kremlinului dupa ce instanța care a pronunțat verdictul ar fi dezvaluit involuntar masarea de trupe rusești în zona controlata de separatiști în estul Ucrainei, relateaza The Moscow Times.O instanța din…