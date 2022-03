Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele francez Emmanuel Macron au purtat joi o discutie telefonica cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, caruia i-au cerut o incetare imediata a focului in Ucraina, a declarat un oficial guvernamental german, tra

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit la telefon, luni seara, cu Vladimir Putin, in incercarea de a-i cere liderului de la Kremlin sa respecte dreptul internațional și protejarea protecției populației civile, precum și acordarea de ajutoare, in conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va discuta sambata, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar duminica intentioneaza sa aiba o conversatie cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Palatul Elysee. „Datoria noastra este inca sa evitam ce este mai rau. Credem ca avem…

- Cancelarul german Olaf Scholz a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin. Ofiialul Germaniei se intalneste, marti, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre criza legata de Ucraina. Cancelarul Scholz a decis ca testul PCR necesar pentru…

- Președintele francez Emmanuel Macron a discutat sambata la telefon cu Vladimir Putin despre situația de la granița cu Ucraina, se precizeaza intr-un comunicat al președinției franceze. Potrivit comunicatului, Macron i-a transmis omologului sau rus ”ingrijorarile” aliaților fața de escaladarea situației…

- Intrevederea de la Kremlin, dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron a inceput, luni dupa-amiaza, cu discuții dintre cei doi lideri, de la care se așteapta detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Președintele francez i-a spus omologului rus ca vrea sa evite razboiul și sa construiasca…