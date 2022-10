Reconstructia Ucrainei dupa razboi va fi o „misiune pentru o generatie” care necesita o strategie la nivelul Planului Marshall, sunt de parere cancelarul german, Olaf Scholz, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citati de dpa. Intr-un articol de opinie publicat online duminica de cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, cu o zi inaintea unui forum […] The post Cancelarul german și președinta CE cer un „plan Marshall” pentru reconstrucția Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .