Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a anuntat marti ca preturile europene la gaze ar putea creste iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari per 1.000 metri cubi, deoarece exporturile si productia companiei ruse de stat continua sa scada, in urma sanctiunilor occidentale, transmite Reuters. Fluxurile de gaze din Rusia, principalul…

- Gigantul rus de stat Gazprom a anunțat marți ca prețul gazelor din Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția proprie a companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, relateaza…

- Gazprom a dat vina pentru scaderea semnificativa a livrarilor de gaze prin gazoductul Nord Stream 1 pe probleme tehnice legate de turbina. ”Este clar si simplu: turbina este acolo. Poate fi livrata. Tot ce trebuie sa faca cineva este sa spuna: o vreau. Apoi va ajunge foarte repede”, a declarat Scholz…

- Taxa urmareste sa imparta costurile suplimentare pentru inlocuirea gazului din Rusia intre toti utilizatorii si sa previna insolventa in randul comerciantilor de gaze. Consumatorii casnici si industriali cu contracte pe termen lung vor fi afectati de taxa, care va fi valabila pana la sfarsitul lunii…

- Țarile Uniunii Europene au convenit marți asupra unui regulament de urgența pentru a reduce consumul de gaze naturale in aceasta iarna, in timp ce Europa se pregatește pentru o iarna cu aprovizionarea incerta din partea Rusiei, anunța Reuters, conform Mediafax „Aceasta nu a fost o misiune imposibila!…

- Kremlinul a anuntat ca va creste livrarile de gaze catre Europa daca o turbina pentru gazoductul Nord Stream 1, deservita in prezent in Canada, va fi returnata. Ucraina se opune predarii de catre Canada a unei turbine catre compania ruseasca Gazprom, controlata de stat, pentru livrari de gaze naturale…

- Fostul cancelar german, Angela Merkel a aparat marti, 7 iunie, politica sa fata de Rusia, apreciind ca nu are de ce sa-si ceara scuze pentru faptul ca a mizat pe diplomatie si comert in incercarea de a evita un razboi in Ucraina, scrie Agerpres . Totodata, Angela Merkel a condamnat din nou cu fermitate…