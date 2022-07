Cancelarul german Scholz, dineu cu Macron, la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Celor Sapte cele mai industrializate tari (G7), care se reuneste duminica in summit, in Bavaria, si NATO este necesar ”sa ramana impreuna” impotriva agresiunii ruse in Ucraina, a declarat Joe Biden, la Munchen, intr-o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Trebuie sa ramanem…

- Cancelarul german Olaf Scholz se va deplasa la Kiev cu presedintele francez Emmanuel Macron si premierul italian Mario Draghi inainte de summitul G7, la sfarsitul lunii iunie, potrivit editiei de sambata a publicatiei Bild am Sonntag, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Ziarul a citat surse guvernamentale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, la Strasbourg, ca, pentru a pune capat razboiului purtat in Ucraina de armata rusa, va trebui sa se construiasca pacea, cu Ucraina și Rusia in jurul mesei, fara a „umili” poporul rus, informeaza lefigaro.fr, citat de News.ro. „Vom avea de construit…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis „cu sinceritate” felicitarile sale pentru caștigarea alegerilor prezidențiale de duminica, in fața contracandidatei sale, Marine Le Pen. Administrația de la Kremlin a publicat mesajul lui Vladimir Putin catre Emmanuel Macron. „Iți urez cu sinceritate succes…

- Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, el obtinand 58,2 la suta din totalul voturilor exprimate duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata estimarile Ifop. Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obtinut 41,8 la suta din voturi. Emmanuel Macron, in varsta de 44…

- Aproximativ 48,7 milioane de francezi sunt chemati la urne, duminica, pentru a-si alege presedintele. Francezii vor trebui sa decida intre Emmanuel Macron si Marine Le Pen, cei doi candidati care au ajuns in turul doi. Sectiile de votare se deschid la ora 08.00 (ora 09.00 – ora Romaniei) si se inchid…

- Franța a mai expulzat 6 spioni ruși, dupa expulzarea, saptamana trecuta, a inca 35 de persoane suspecte ca faceau spionaj in favoarea Rusiei, a anunțat ministrul de interne Gerald Darmanin. Cele șase persoane operau sub acoperirea Ambasadei ruse de la Paris, a scris, luni, pe Twitter, ministrul francez…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera ca exista ”indicii foarte clare” ale comiterii unor crime de razboi in Ucraina, pe care le condamna luni, la postul France Inter. ”Armata rusa se afla la Bucha”, acuza el. Franta si-a exprimat ”disponibilitatea pe langa autoritatile ucrainene de a le…