Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron o va primi pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pentru o intalnire de lucru vineri la Marsilia (sud-estul Frantei), a anuntat luni Palatul Elysee, relateaza AFP. Intalnirea dintre Macron si Merkel se va concentra pe "subiecte europene, precum euro, migratia, piata…

- Președintele francez Emmanuel Macron va purta o serie de discuții cu primul ministru britanic Theresa May in cadrul unei reuniuni care se va desfașura la reședința prezidențiala din sudul Franței, a anunțat marți Palatul Elysee, unde se pare ca vor vorbi despre Brexit, informeaza Reuters, preluata…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata in…

- Reforma UE post-Brexit si tensiunile politice in jurul problemei migrantilor fac parte dintre problemele pe care cancelarul german Angela Merkel - a carei pozitie este fragilizata din punct de vedere politic - urmeaza sa le discute cu presedintele francez Emmanuel Macron marti, la Berlin, intr-o incercare…