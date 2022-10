Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a facut sambata apel la extinderea Uniunii Europene, spunand, in cadrul unei reuniuni a social-democraților europeni ca, in acest fel, blocul comunitar va fi capabil sa-și exercite mai bine influența in afacerile globale, informeaza Reuters . De la preluarea mandatului,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa antreneze pana la 15.000 de militari ucraineni cat mai curand posibil, relateaza cotidianul german Spiegel, citat de Reuters. Potrivit planului blocului comunitar, ale carui detalii finale vor fi negociate la Bruxelles saptamana viitoare, Polonia va…

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis luni, la Praga, sa sprijine extinderea Uniunii Europene prin intrarea tarilor din Balcanii Occidentali, a Ucrainei si a Republicii Moldova si chiar a Georgiei, si a sustinut disparitia regulii unanimitatii in luarea deciziilor la nivelul UE,

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat ca sprijina extinderea Uniunii Europene prin integrarea țarilor din Balcanii Occidentali, a Ucrainei, a Republicii Moldova și chiar a Georgiei. Șeful guvernului de la Berlin a spus ca susține și eliminarea dreptului de veto in luarea deciziilor la nivelul Consiliului…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele “Forta Dreptei”, si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul UE.…

- Cancelarul german Olaf Scholz pledeaza pentru o "Uniunea Europeana geopolitica" mai puternica in fata invaziei ruse a Ucrainei, relateaza duminica dpa, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

