Cancelarul german Olaf Scholz, primul lider din G7 care vizitează China în ultimii trei ani Intr-o vizita de o zi, Scholz este de asteptat sa se intalneasca cu liderul chinez Xi Jinping si cu premierul Li Keqiang la Beijing. Scholz este insotit o delegatie de 12 titani ai industriei germane, inclusiv directorii generali ai Volkswagen (VLKAF), Deutsche Bank (DB), Siemens (SIEGY) si ai gigantului chimic BASF (BASFY), potrivit unei persoane familiarizate cu situatia. Ei urmeaza sa aiba intalniri cu usile inchise cu reprezentantii companiilor chineze. Vizita – prima a unui lider G7 in China in aproximativ trei ani – are loc in timp ce Germania se indreapta catre recesiune si a starnit ingrijorarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

