- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti, la New York, ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la "ambitiile sale imperiale" care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters.

- Vladimir Putin nu considera razboiul din Ucraina drept o ‘eroare’, a afirmat miercuri cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa in care a fost intrebat despre discutia avuta in urma cu o zi cu presedintele rus, transmite AFP. ‘Din pacate, nu pot sa va spun acum ca exista o constientizare…

- Razboi in Ucraina, ziua 194. Cancelarul german Olaf Scholz i-a promis premierului ucrainean Denis Smigal, cu care s-a intalnit duminica la Berlin, ca Germania ''nu va ceda in sprijinul ei fata de Ucraina'' pe plan militar, politic, financiar si umanitar.

- Germanii sub 30 de ani nu susțin ruperea contactelor dintre cancelarul Olaf Scholz și președintele rus Vladimir Putin.Multor tineri germani le pare rau pentru liderul rus Vladimir Putin și cred ca NATO l-a provocat pana cand a trebuit sa atace Ucraina, arata datele datele unui studiu realizat de Universitatea…