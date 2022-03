Stiri pe aceeasi tema

- „Contractele noastre stipuleaza moneda, moneda in care se plateste e parte din contract. Situatia de baza este ca moneda stabilita prin contract este euro sau dolarul. Si apoi, noi in mod deliberat am impus aceste sanctiuni severe, am facut multe eforturi, cu mult timp inainte ca razboiul sa inceapa,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat ca sugestiile privind un embargo instantaneu asupra livrarilor de energie din Rusia ar trebui respinse, deoarece impactul asupra Europei ar fi devastator, transmite BBC . Olaf Scholz a declarat ca Germania este in curs de a deveni independenta de sursele de…

- Ofensiva rusa în Ucraina „se împotmoleste”, în ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facând razboi, Putin distruge si…

- Ofensiva rusa in Ucraina ”se impotmoleste”, cu toate ”distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi” atacurile care continua in mai multe orașe ucrainene, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz in Bundestag, transmite AFP, citata de Agerpres . ”Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…

- „Trebuie sa facem mai mult pentru a proteja aprovizionarea cu energie a țarii noastre”, a spus Scholz, adaugand „și pentru a nu depinde de anumiți furnizori de energie”. Germania este cel mai mare client de gaz al Rusiei. Europa se bazeaza pe Rusia pentru aproximativ 35% din gazele sale naturale, Germania…

- Olaf Scholz a anunțat ca gazoductul Nord Stream 2 a fost oprit. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, marți, 22 februarie, ca proiectul gazoductului Nord Stream 2 nu poate continua in contextul actual al crizei din Ucraina. El a spus ca procesul de aprobare a fost oprit, transmite Deutsche Welle…