Cancelarul german Angela Merkel se opune ridicării sancţiunilor UE impuse Rusiei Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se opune ridicarii sanctiunilor UE impuse Rusiei, atat timp cat nu exista progrese in procesul de pace din estul Ucrainei, relateaza AFP.



"Nu avem in vedere ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei atat timp cat acordurile de la Minsk nu vor fi implementate sau nu au loc progrese reale", a declarat cancelarul german pentru presa in timpul unei vizite la Vilnius.



Acordurile de pace de la Minsk, semnate in 2015 cu sprijinul Germaniei si Frantei, au permis reducerea violentelor si limitarea zonei de conflict in care au fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

