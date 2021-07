Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Washington, a declarat joi ca este ''foarte profund afectata'' de inundatiile in urma carora si-au pierdut viata 59 de persoane in tara sa, potrivit unui ultim bilant, relateaza AFP.



''Sunt foarte profund afectata de suferinta persoanelor in cauza'', a afirmat Merkel, exprimandu-si ''teama ca adevarata amploare a dezastrului va fi cunoscuta doar in zilele urmatoare''.



Ea a vorbit de ''o zi de teama, o zi de angoasa, o zi de disperare'' in cursul unei conferinte…