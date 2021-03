Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca este pregatita sa comande vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V pentru tara sa daca acesta este autorizat in UE, anunt ce survine in timp ce Angela Merkel este criticata aspru pentru incetinirea campaniei de vaccinare in Germania, relateaza AFP.…

- In timp ce Grecia și Spania insista ca Uniunea Europeana sa aprobe folosirea unui astfel de certificat, Germania și Franța susțin ca nu vor accepta acordarea de previlegii persoanelor vaccinate. BANI mai mulți pentru acești romani! Guvernul le-a ascultat nemulțumirile Nu va fi ușor ca liderii…

- Germania se afla intr-un al treilea val al pandemiei de coronavirus, le-a spus marti cancelarul Angela Merkel parlamentarilor din cadrul partidul ei conservator, relateaza Reuters, care citeaza doua surse care au participat la intalnire. ''Acum suntem in al treilea val'', a afirmat ea…

- Germania va ramane in lockdown pentru inca o luna. Carantina se extinde pana pe 7 martie. Cancelarul federal Angela Merkel a convenit impreuna cu premierii celor 16 landuri ca lockdown-ul sa fie prelungit, informeaza Agerpres. Lockdown-ul a fost reinstaurat in Germania in luna noiembrie 2020. Restricțiile…

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat vineri expulzarea unor diplomati europeni din Rusia, decizie pe care a calificat-o drept ''nejustificata'' si un nou pas prin care Rusia se indeparteaza de statul de drept, dar a subliniat ca va mentine deschis dialogul cu Moscova si nu vor fi suspendate…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri, in Ziua internationala de comemorare a Holocaustului, ca Germania are "responsabilitatea perpetua" de a nu lasa sa piara amintirea victimelor acestuia si s-a declarat "profund rusinata" de atrocitatile comise de nazisti, relateaza dpa. …

- Starea de lockdown in Germania va fi prelungita pana la 31 ianuarie, cu reglementari mai stricte, au convenit, marti seara, cancelarul german Angela Merkel si presedintii celor 16 landuri, relateaza dpa si AFP, anunța AGERPRES. Scolile, precum si majoritatea magazinelor nealimentare, barurile,…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat, joi, acordul comercial post-Brexit la care au ajuns Uniunea Europeana si Marea Britanie, acord pe care l-a catalogat drept "istoric", transmite DPA. "Prin acest acord punem bazele unui nou capitol al relatiilor dintre noi", a declarat Angela Merkel, de la Berlin.…