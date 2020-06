Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a denuntat joi "uciderea" afro-americanului George Floyd de de catre politisti si "rasismul" care loveste, potrivit ei, o "societate americana foarte polarizata", informeaza AFP.

- Fostul presedinte George W. Bush a cerut marti Americii sa isi analizeze fara concesii "esecurile tragice", mentionand nedreptatea rasiala ce submineaza societatea americana, informeaza AFP. "Ramane un esec socant faptul ca multi afro-americani, in special tineri, sunt hartuiti si amenintati in propria…

- Michelle Obama, 56 de ani, fosta Prima Doamna a SUA, a avut un discurs emoționant in legatura cu moartea afro-americanului George Taylor, care a declanșat un adevarat razboi civil in America.Aovcata și-a exprimat mahnirea pentru uciderea lui George Floyd, precum și a altor barbați și femei de culoare…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a plecat in Germania pentru a vedea la fata locului care sunt problemele cu care se confrunta lucratorii romani, potrivit Agerpres."O alta provocare a starii de urgenta, careia ne-am straduit sa ii raspundem corect si fara patima, a venit din partea sezonierilor…

- Luptatorul Daniel Ghița s-a dezlanțuit la adresa actualului Guvern, dupa ce mii de romani au primit permisiunea sa plece la munca in Germania insa in țara restricțiile se mențin. "Stați in casa, dar sclavii au voie sa mearga sa munceasca, ca va credeți rasa superioara, noua romanilor? E atat de rușinos…