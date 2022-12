Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, vrea ca la frontiera externa a UE sa fie construite garduri cu bani europeni pentru a pune frana migratiei ilegale si a nominalizat in acest sens Bulgaria, calculand deja ca Bruxelles-ul ar trebui sa deblocheze doua miliarde de euro pentru gardul pe care Sofia ar…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus, in prima declarație dupa ce a votat impotriva intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen, ca este „suparat” ca „s-a trezit cu documentele juridice” ale extinderii spațiului de libera circulație pe masa. El a susținut in continuare teza celor 100.000…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a solicitat joi, in cadrul unei intervenții facute la Antena 3, companiilor de stat romanești sa-și inchida conturile pe care le au la bancile austriece din țara. Bogdan a acuzat Austria de un comportament „sfidator, revoltator, agresiv și nesimțit” la adresa Romaniei,…

- ​Inaintea reuniunii Consiliului JAI in care se va decide daca Romania va fi primita in Schengen, Karl Nehammer, cancelarul Austriei, singura tara care se opune, transmite un ultim mesaj, potrivit hotnews.ro. Acesta sustine o conferinta de presa alaturi de Manfred Weber, presedintele PPE. Declaratiile…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti dimineata, intr-o emisiune la un post public de televiziune, ca Viena isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen si nu are de gand sa-si schimbe opinia la Consiliul JAI din 8-9 decembrie, relateaza…