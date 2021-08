Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, nu vrea sa primeasca mai multi refugiati afgani, in pofida preluarii puterii in tara de catre talibani, relateaza dpa citand extrase dintr-un interviu al sefului guvernului pentru canalul PULS 4 care urmeaza a fi difuzat duminica, relateaza dpa. "Nu sunt…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat ca nu vrea sa primeasca mai multi refugiati afgani, in ciuda preluarii tarii de catre talibani, informeaza Agerpre s, care preia dpa. In prezent, Austria gazduieste deja 40.000 de refugiati din Afganistan, a doua cea mai mare comunitate de afgani din UE.…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz nu vrea ca tara sa sa primeasca mai multi refugiati afgani, in ciuda revenirii la putere a talibanilor. In prezent, Austria gazduieste deja 40.000 de refugiati din Afganistan, a doua cea mai mare comunitate de afgani din UE, raportat la populatia tarii-gazda, informeaza…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz nu vrea sa primeasca mai multi refugiati afgani, în pofida preluarii puterii în tara de catre talibani, relateaza dpa citând extrase dintr-un interviu al sefului guvernului pentru canalul PULS 4 care urmeaza a fi difuzat duminica, relateaza dpa și…

- Canada a evacuat pana acum circa 1.000 de afgani, au transmis autoritațile din aceasta țara, care au aratat ca situația din jurul aeroportului din Kabul este extrem de periculoasa, transmite Agerpres , care citeaza AFP. Ei riscau sa sufere represalii pentru ca ”au lucrat cu Canada si statele aliate”,…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. "Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Premierul Florin Citu anunta ca la sedinta Consiliului Suprem de Aparare, de saptamana viitoare, se va discuta si despre posibilitatea ca Romania sa primeasca refugiati din Afganistan. Deocamdata, premierul spune ca in aeronava trimisa pentru a evacua cetateni romani de la Kabul se vor afla si afgani.…

- Albania s-a declarat dispusa duminica sa primeasca sute de refugiati afgani, intre care femei cu responsabilitati in fosta administratie afgana, functionari si alte persoane amenintate de talibani, in timp ce insurgentii islamisti sunt la portile Kabulului, relateaza AFP. "Albania, membra…