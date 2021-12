Stiri pe aceeasi tema

- Congresmenii americani au eliminat prevederea privind introducerea de sanctiuni impotriva Nord Stream 2 din versiunea proiectului bugetului de aparare al SUA, dupa cum se mantioneaza intr-o declaratie publicata marti de comisia de procedura a Camerei Reprezentantilor. Si prevederea care interzicea tranzactionarea…

- Șeful DSU, Dr. Raed Arafat, a facut declarații dupa ședința CNSU, la Palatul Victoria. „Situația noastra, acum, este mai buna decat in urma cu doua-trei saptamani. Astfel, dupa mai multe discuții, s-a ajuns la implementarea unor masuri pentru urmatoarea perioada, care vor modifica restricțiile din…

- Rusia nu are de gand sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sambata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmite Reuters.

- Șeful diplomației ucrainene l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Bulgariei pentru explicații, dupa ce președintele țarii, Rumen Radev, a declarat intr-o dezbatere electorala ca peninsula Crimeea aparține Rusiei dupa anexarea din 2014, relateaza Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis l-a sunat vineri pe premierul ungar Viktor Orban și i-a mulțumit pentru ajutorul dat de Ungaria Romaniei prin preluarea și tratatea unor pacienți COVID aflați in stare grava. Cele doua țari au convenit transferul la spitalele din Ungaria a 50 de pacienți care au nevoie de…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca Romania ar putea sa se situeze pe un platou de cazuri Covid-19, in jurul numarului de 15.000 de cazuri pe zi. Situația o sa fie mult mai clara zilele urmatoare. „Situația e in dinamica. Evoluția din ultima saptamana ne arata o creștere. Am avut și o cifra…

- Pretul gazelor naturale va fi foarte mare in aceasta iarna Foto: Arhiva. Pretul gazelor naturale va fi foarte mare în aceasta iarna în România, anunta Autoritatea Nationala de reglementare în domeniul energiei. Motivul ar fi conducta Nord Stream 2, care leaga în…

- Vaccinarea in școli: 11 echipe mobile pentru imunizarea in unitațile de invațamant din Alba. Situația din țara Seful CNCAV, Valeriu Gheorghita, a declarat ca, din datele centralizate la nivelul a 26 de judete, pana la data de 17 septembrie, sunt 2.468 de unitati de invatamant care vor beneficia de vaccinare…