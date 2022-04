Stiri pe aceeasi tema

- Vizita cancelarului Austriei, Karl Nehammer, la Moscova, unde se va intalni cu presedintele Vladimir Putin, are scopul de a i se spune liderului rus adevarul despre razboiul din Ucraina, susține ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, relateaza Reuters . „Conteaza sa fii fata in fata…

- Vizita cancelarului Austriei, Karl Nehammer, la Moscova, unde se va intalni cu presedintele Vladimir Putin, are scopul de a i se spune liderului rus adevarul despre razboiul din Ucraina, susține ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, relateaza Reuters.

- Cancelarul austriac, Karl Nehammer, va merge luni dupa-amiaza la Moscova pentru a se intilni cu Vladimir Putin, a anuntat purtatorul de cuvint al guvernului de la Viena, potrivit AFP News Agency. Nehammer va fi primul lider european care se va intilni cu Putin de la debutul razboiului din Ucraina, pe…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, va face o deplasare in Rusia, luni, pentru a-l intalni pe presedintele Vladimir Putin, informeaza Reuters. Aceasta intalnire vine in contextul in care Nehammer a fost sambata si la Kiev, unde a discutat cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. AP noteaza ca Nehammer…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer se va deplasa luni dupa amiaza la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului de la Viena, potrivit APA, Reuters si AFP.Nehammer va fi primul lider european care se va intalni cu Putin de la debutul invaziei…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer va fi primul lider european care se va intalni cu Vladimir Putin de la debutul invaziei ruse in Ucraina, pe 24 februarie. Purtatorul de cuvant al guvernului de la Viena a anunțat ca Nehammer se va deplasa, luni dupa-amiaza, la Moscova pentru a se intalni cu presedintele,…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer se va deplasa luni dupa-amiaza la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului de la Viena, potrivit APA, Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Casa Alba confirma ca deține informații potrivit carora președintele rus Vladimir Putin „este indus in eroare” de informațiile liderilor militari, carora le este prea frica sa-i spuna adevarul despre situația razboiului din Ucraina, noteaza Reuters. „Avem informații ca Putin s-a simțit indus in eroare…