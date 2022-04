Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a sosit sambata la Kiev pentru a-si arata sprijinul pentru guvern, in timp ce armata rusa continua sa vizeze sudul si estul tarii, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, va face in urmatoarele zile o vizita la Kiev. Cabinetul cancelarului a confirmat ca acesta a luat decizia dupa o convorbire cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Obiectivul lui Nehammer este sa ofere Ucrainei maximum de suport umanitar si politic. Austria,…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat luni ca vrea sa pastreze tara neutra in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza DPA. "Austria a fost neutra, Austria este neutra si Austria va ramane neutra", le-a spus Nehammer jurnalistilor in timpul unei vizite efectuate in Qatar.…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat luni ca vrea sa pastreze tara neutra in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, potrivit DPA. “Austria a fost neutra, Austria este neutra si Austria va ramane neutra”, le-a spus Nehammer jurnalistilor in timpul unei vizite efectuata in Qatar.…

- Uniunea Europeana va furniza o prima donație de aproape 40 de tone de ajutor umanitar prin mecanismul european de protecție civila, care vor sosi la noi in țara in cel mai scurt timp. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul unei intrevederi intre ministrul de Externe, Nicu Popescu și omologul sau…

- Negocierile dintre cele doua parți, Federația Rusa și Ucraina, anunțate pentru aseara, apoi pentru aceasta dimineața, inca nu au inceput. „Intrucat membrii delegației ucrainene se aduna mai intai in Polonia, apoi vin la locul indicat pentru discuții, negocierile au fost transferate pentru ora 15:00…

- Pachetul de sanctiuni pregatit de Uniunea Europeana in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina include masuri care vizeaza gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, a anuntat luni cancelarul austriac Karl Nehammer.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer este in centrul unei polemici, dupa ce sambata a fost publicata o fotografie in care apare la o cabana, alaturi de opt prieteni, cu o saptamana inainte de a fi testat pozitiv cu Covid-19, potrivit News.ro. In fotografie, Nehammer si colegii sai de schi nu…