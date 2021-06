Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump a spus ca Washingtonul nu a obținut nimic de la summitul liderilor rus și american Vladimir Putin și Joe Biden, iar pentru Moscova intalnirea a decurs bine.

- Fostul ambasador american in Rusia, Michael McFaul, spune ca ”poate ghici” de ce presedintii american Joe Biden si rus Vladimir Putin nu au sustinut o conferinta de presa comuna in urma summitului lor la Geneva, miercuri, relateaza The Associated Press. Ultima conferinta de presa a lui Putin…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat in conferinta sa de presa, miercuri, la Geneva, ca intalnirea cu presedintele american, Joe Biden, a fost una constructiva, s-a desfasurat fara ostilitate si a demonstrat dorinta celor doi lideri de a se intelege. Presedintele american si cel rus, Joe Biden…

- Statiile de razboi electronic vor fi activate în Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Moscova, n.r.), în special în zona granitei administrative cu Ucraina, pentru a împiedica eventuale provocari ucrainene în spatiul aerian rusesc, înaintea întâlnirii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acordat un amplu interviu saptamana aceasta despre Ucraina postului public de televiziune Rossia-1, subliniind ca extinderea NATO spre Est reprezinta pentru Rusia o „linie rosie”, unii dintre expertii independenti rusi apreciind ca declaratiile sale au fost adresate…

- Un american incarcerat in Rusia in baza unor acuzatii de spionaj i-a cerut presedintelui american Joe Biden sa organizeze impreuna cu omologul sau rus Vladimir Putin un schimb de detinuti pentru a-l elibera, relateaza AFP. Un fost subofiter in Corpul Puscasilor Marini, Paul Whelan era agent…

- Presedintele american Joe Biden nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie, potrivit agentiei de stiri ruse Tass, transmite dpa preluat de agerpres Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir…

