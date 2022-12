Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat, marți, ca Austria se opune integrarii Romaniei in Spațiul Schengen. Oficialul a facut aceste precizari chiar la summitul UE-Balcanii de Vest, de la Tirana, Albania, la care participa și Klaus Iohannis. Președintele roman a declarat ca „inca sunt discutii si negocieri in aceasta privinta”. Președintele Klaus Iohannis, prezent la […] The post Cancelarul Austriei a transmis din nou ca se opune aderarii Romaniei. Iohannis: „Nu ne vom opri din discutat si negociat pana in ultimul moment” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…