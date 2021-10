Este criza politica in Austria, dupa plecarea lui Sebastian Kurz, cancelarul Austriei. Ministrul de externe, Alexander Schallenberg, ar putea prelua postul. Sebastian Kurz a demisionat din functia de cancelar al Republicii Federale Austria, in urma acuzatiilor de coruptie. Kurz va ramane in consiliul national al OeVP, Partidul Popular al Austriei. Kurz l-a propus ca succesor pe actualul ministru de externe Alexander Schallenberg (OeVP), care ar trebui sa preia temporar cancelaria. The post Cancelarul Austriei a demisionat ca urmare a acuzatiilor de coruptie appeared first on Puterea.ro .