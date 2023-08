Stiri pe aceeasi tema

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a declarat presei locale, ca dorește ca dreptul de a folosi numerar sa fie consacrat in Constituție. Ideea este promovata de ani de zile de Partidul Libertații, de extrema dreapta, potrivit Reuters. „Problema banilor lichizi este foarte importanta pentru oameni. Este…

- Fostul vicepreședinte Mike Pence a spus miercuri (2 august) ca „oricine se pune peste Constituție nu ar trebui sa fie niciodata președinte al Statelor Unite”, referindu-se la Donald Trump, la o zi dupa ce fostul comandant șef(președinte) a fost inculpat pentru incercarile sale de a rasturna alegerile…

- La Salzburg, Maia Sandu a avut joi o intrevedere cu Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, caruia i-a mulțumit pentru suportul acordat țarii noastre, inclusiv prin intermediul Agenției Austriece de Dezvoltare. „Proiectele curente desfașurate in Republica Moldova, cu ajutorul statului austriac și a cetațenilor…

- Șefa statului Maia Sandu a avut astazi o intrevedere cu Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, caruia i-a mulțumit pentru suportul acordat țarii noastre, inclusiv prin intermediul Agenției Austriece de Dezvoltare.

- HS Timber Group, grupul austriac cunoscut anterior sub numele de Holzindustrie Schweighofer, a suferit o infrangere finala in procesul cu ANAF, in care a contestat o decizie de executare silita referitoare la o amenda de proporții considerabile. Cancelarul austriac Karl Nehammer, omul care a interzis…

- Guvernul elvetian vrea ca in legea fundamentala a tarii sa fie inclusa si o prevedere referitoare la disponibilitatea numerarului si ii va lasa pe cetateni sa se pronunte asupra acestei propuneri cu prilejul unui referendum, transmite Bloomberg.Dupa ce o campanie demarata anterior a strans suficiente…