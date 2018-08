Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va rosti joi un discurs la o receptie anuala a unei filiale locale a Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU, conservatoare), partidul sefei guvernului german, Angela Merkel, informeaza agentia DPA.



Evenimentul are loc cu acelasi motto ca al presedintiei austriece in exercitiu a Uniunii Europene: ''O Europa care protejeaza''.



Kurz (31 de ani), conservator si unul dintre cei mai vocali lideri antiimigratie din Europa, a pledat pentru intarirea securitatii la granita in timp ce Uniunea Europeana se confrunta cu sosirea…