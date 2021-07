Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului austriac, conservatorul Sebastian Kurz, si partenera sa, Susanne Thier, au anuntat sambata ca asteapta primul lor copil, relateaza EFE. "Suntem foarte bucurosi si recunoscatori ca vom in curand trei", scrie Kurz intr-un mesaj postat pe Facebook si Instagram, care include o fotografie…

- Conservatorii aflati la guvernare in Austria intentioneaza sa accelereze procesul de deportare, in urma recentei ucideri a unei fete de 13 ani la Viena, caz in care suspecti sunt doi tineri afgani, transmite DPA. Cei doi suspecti, cu varste de 16 ani si 18 ani, au fost transferati miercuri din arestul…

- Cancelarul austriac a dezvaluit saptamana trecuta ca e anchetat pentru marturie falsa in fata comisiei parlamentare ce investigheaza afacerea de coruptie „ Ibiza” care a provocat caderea guvernului precedent. „Scopul este clar: Kurz trebuie sa plece”, s-a aparat cancelarul austriac la o ora de maxima…

- VIENA. Procurorii anticoruptie il ancheteaza pe cancelarul austriac Sebastian Kurz in legatura cu o posibila marturie falsa facuta in comisia parlamentara care investigheaza consecintele scandalului Ibizagate, care a dus la caderea guvernului precedent, a anuntat miercuri seful conservator al executivului,…

- Pe fondul cresterii tensiunilor dintre Statele Unite si Rusia, cancelarul austriac Sebastian Kurz a oferit sprijinul tarii sale ca gazda pentru o posibila intalnire intre liderii celor doua tari, relateaza sambata DPA, potrivit Agerpres. "Suntem deja in contact cu partea rusa si cea americana,…

