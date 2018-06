Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar inmatriculat in Romania, care avea la bord 48 de pasageri, a fost implicat intr-un accident in Bulgaria. Ministerul de Externe precizeaza ca 11 dintre pasageri au suferit ușoare și medii care au necesitat ingrijiri medicale. Un autocar inmatriculat in Romania, care avea la bord 48 de pasageri,…

- Presedintia austriaca a Consiliului Uniunii Europene, care incepe in luna iulie, va pune accentul pe 'protejarea frontierelor externe' ale Europei pentru a solutiona problema provocata de afluxul de migranti ce divizeaza statele membre, a declarat miercuri la Bruxelles cancelarul austriac…

- Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar care este menit sa garanteze un venit minim de baza, va ramane la nivelul de 863 de euro.Totusi, strainii fara cunostinte medii de germana sau cunostinte avansata de engleza vor primi cu 300 de euro mai putin.Cele noua landuri…

- Austria reduce ajutoarele sociale pentru strainii care nu vorbesc engleza sau germana. Aceeasi masura ar urma sa se aplice si in cazul familiilor mari care beneficiaza de asistenta sociala, a anuntat luni guvernul de dreapta din Austria, relateaza DPA. Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar…

- Forta de protectie a frontierelor a Uniunii Europene trebuie sa-si intareasca prezenta in tarile din nordul Africii pentru a-i impiedica pe migranti sa treaca Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, considera cancelarul austriac Sebastian Kurz, transmite duminica dpa. Agentia Frontex a UE ar…

- Romania va fi reprezentata la receptia din aceasta seara de la Ierusalim organizata cu ocazia inaugurarii ambasadei Statelor Unite. Haaretz precizeaza ca Romania si Austria sunt percepute ca fiind "prietenoase" fata de politica Guvernului Benjamin Netanyahu. Initial, Bulgaria a anuntat si…

- Prioritatea Germaniei in privinta Iranului este pastrarea actualului acord nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, a declarat, miercuri, un purtator de cuvant al Ministerului german de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- ”Perspectiva noastra nationala asupra politicii externe - vom intari Parnteneriatul strategic cu SUA, dezvoltand puternic si componenta economica. Avem un parteneriat foarte bun pe partea de Aparare, dar eu cred ca aceasta tara, Romania, are dreptul sa beneficieze si de o componenta economica. Noi…