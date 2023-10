Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat joi Legea europeana privind libertatea presei, votata marti in Parlamentul European inaintea negocierii cu statele membre ale UE, el considerand ca este o lege care creeaza o „lume orwelliana” in care Bruxellesul urmareste de fapt sa „puna sub control” presa,…

- Karl Nehammer a intrat in atenția presei austriece dupa ce a publicat pe contul sau de Twitter o poza cu ruble rusești folosita in campania publicitara lansata recent „Crede in Austria”, ce avea scopul de a ilustra politicile anti-inflaționiste ale guvernului de la Viena.

- Politologul austriac Reinhard Heinisch spune ca Austria va renunța la vetoul asupra intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen, pentru ca firmele austriece pierd foarte mulți bani din aceasta blocada. Ceea ce ar putea determina mai degraba guvernul sa renunte la blocada sunt interesele businessului…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat revoltat, luni, la Antena3 CNN, de decizia cancelarului austriac Karl Nehammer. „A abuzat de votul pentru Schengen”, a spus Ciolacu.„Decizia lui Nehammer ma revolta și mai mult. A abuzat de votul pentru Schengen”, a spus Ciolacu.

- Cu timpul, lecțiile de integrare europeana in școlile din Moldova vor disparea, la fel cum au disparut cindva lecțiile de pace, pe care cineva necunoscut a venit și le-a șters cu un burete. La fel se va intimpla și cu lecțiile de integrare europeana. O astfel de opinie a exprimat politologul, analistul,…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer a propus includerea in legea fundamentala a tarii dreptul de a plati in numerar, care ramane mai popular in Austria decat in multe alte tari, transmite AP.