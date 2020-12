Cancelarul Angela Merkel le-a cerut conaţionalilor ei să evite vizitele de Crăciun Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut conationalilor ei sa evite vizitele in familie cu ocazia Craciunului si sa le inlocuiasca cu intalniri prin videoconferinta, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. ”Femeile si barbatii aflati departe de casa pentru a ne garanta securitatea stiu ce inseamna sa ai legaturi limitate cu cei dragi. Ei stiu ce inseamna sa ai acces doar la Skype pentru o perioada indelungata in loc sa stea impreuna” cu familia, a spus Merkel in mesajul sau video saptamanal. Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore, pana… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata conationalilor ei sa evite vizitele in familie cu ocazia Craciunului si sa le inlocuiasca cu intalniri prin videoconferinta, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters. ''Femeile si barbatii aflati departe de casa pentru…

- „Femeile si barbatii aflati departe de casa pentru a ne garanta securitatea stiu ce inseamna sa ai legaturi limitate cu cei dragi. Ei stiu ce inseamna sa ai acces doar la Skype pentru o perioada indelungata in loc sa stea impreuna” cu familia, a spus Merkel in mesajul sau video saptamanal.Germania a…

- Cancelarul Angela Merkel i-a indemnat pe germani, sambata, sa evite sa isi viziteze familiile de Craciun si sa foloseasca apelurile video pentru a-si vedea rudele, asa cum procedeaza soldatii aflati in strainatate, relateaza Reuters, citata de News.ro.Germania se confrunta cu o crestere a numarului…

- Pentru prima data in 2020, Germania a raportat 30.277 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, intr-un interval de 24 de ore, au anuntat vineri reprezentantii Institutului Robert Koch (RKI), citati de DPA și Agerpres.RKI, agentia nationala pentru controlul bolilor din Germania, precizeaza ca…

- La o zi dupa ce a început campania de vaccinare în Marea Britanie, Autoritatea de reglementare a medicamentelor a lansat un avertisment cu privire la vaccinul anti-COVID-19. Astfel, cei cu istoric semnificativ de alergii, sunt sfatuiți sa evite vaccinul…

- Norvegia intentioneaza sa foloseasca cele trei vaccinuri dezvoltate de Moderna, AstraZeneca si Pfizer / BioNTech in prima sa campanie de imunizare a populatiei impotriva COVID-19, a declarat vineri ministrul norvegian al Sanatatii, Bent Hoeie, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Citește și:…

- Uniunea Europeana a criticat miercuri aprobarea rapida de catre Marea Britanie a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer și BioNTech, motivand ca propria sa procedura este mai aprofundata, relateaza Reuters. Reacția vine dupa ce Marea Britanie a devenit prima țara occidentala care a aprobat…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut, luni, actiuni ale grupului farmaceutic american in valoare de aproape 5,6 milioane de dolari, in aceeasi zi in care acesta a anuntat rezultatele pozitive ale unui studiu clinic privind vaccinul sau experimental pentru Covid-19, care au dus la cresterea…