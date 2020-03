Stiri pe aceeasi tema

- Pe baza Ordonantei militare nr. 1 din 17 martie 2020 si a Ordonantei militare 2 din 21 martie 2020, care au stabilit masuri succesive privind limitarea libertatii de miscare si intrunire a cetatenilor, ceea ce afecteaza si viata religioasa publica a credinciosilor, in urma consultarii din data de 22…

- Pe baza Ordonantei militare nr. 1 din 17 martie 2020 si a Ordonantei militare 2 din 21 martie 2020, care au stabilit masuri succesive privind limitarea libertatii de miscare si intrunire a cetatenilor, ceea ce afecteaza si viata religioasa publica a credinciosilor, in urma consultarii din data de 22…

- Pe baza Ordonantei militare nr. 1 din 17 martie 2020 si a Ordonantei militare 2 din 21 martie 2020, care au stabilit masuri succesive privind limitarea libertatii de miscare si intrunire a cetatenilor, ceea ce afecteaza și viața religioasa publica a credinciosilor, in urma consultarii din data de…

- Sambata seara, Guvernul Romaniei a adoptat noi masuri de limitare a circulatiei persoanelor si a intrunirilor, avand diferite date si ore de intrare in vigoare. Ordonanta militara nr. 2, care le aproba, este publicata in Monitorul oficial din noaptea in care a trecut, potrivit știri pe surse . In temeiul…

- Cu doua saptamani inainte de Paște, Cancelaria Sfantului Sinod a transmis miercuri o serie de indrumari actualizate pentru parohii si manastiri, subliniind ca, in contextul epidemiei de coronavirus, slujbele religioase se vor desfasura doar in aer liber, cu participarea a maximum 100 de persoane, pastrand…

- Pentru respectarea unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu noul coronavirus (Covid-19, Cancelaria Sfantului Sinod a transmis un document cu mai multe indrumari adresate parohiilor si manastirilor din tara. Potrivit Basilica.ro, agentia de stiri a Patriarhiei Romane, masurile sunt urmatoarele: * Afișarea,…

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis, joi, un document cu mai multe indrumari adresate parohiilor si manastirilor din cuprinsul Patriarhiei Romane pentru respectarea unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu noul coronavirus (Covid-19), potrivit unui comunicat de presa. Bisericile și manastirile din…

- Patriarhia Romana face apel la respectarea cu strictete a tuturor masurilor transmise de Ministerul Sanatatii si de celelalte autoritati abilitate, in contextul ingrijorarii provocate de cresterea, inclusiv in Romania, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid-19. Printre masurile sanitare enuntate…