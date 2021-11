Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a anunțat vineri ca saptamana viitoare se va vaccina impotriva COVID-19. „Am spus ca trebuie sa fac niste investigatii, le-am facut si saptamana viitoare ma voi vaccina cu prima doza. Nu știu daca o voi face cu dumneavoastra la ușa", a declarat Dan, in conferinta de presa, de vineri, de…

- Este vorba despre proiectul de modificare a Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, depus de senatorul USR, Cristi Berea, care prevede ca evazionistii sa nu mai scape de inchisoare prin achitarea integrala a prejudiciului plus un bonus de 20%, asa cum este in prezent, dupa…

- Departamentul american al Agriculturii (USDA) a anuntat joi ca este posibil sa fi descoperit un vaccin impotriva pestei porcine africane, o boala care a devastat efectivele de porcine din China si a scumpit carnea de porc in intreaga lume, transmite Bloomberg. Vaccinul, descris de oficialii…

- Nimeni nu este in siguranta in fata unei "judecati pripite" facute in graba in contextul "cancel culture" ("cultura anularii", n.r.), a declarat miercuri actorul american Johnny Depp la Festivalul International de Film de la San Sebastian, unde starul hollywoodian a primit un premiu pentru intreaga…

- Acest anunt ar urma sa fie facut luni, declara celor doua publicatii surse la curent cu dosarul. Cotidianul de afaceri Financial Times (FT) scrie ca aceasta ridicare a restrictiilor ar urma sa aiba loc in noiembrie. Acest ”travel ban” ar urma, astfel, sa ramana in vigoare timp de 20 de luni. Aceasta…

- Spania a decis joi sa inceapa administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19 pensionarilor din aziluri, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP. Comisia Sanatatii Publice de la Ministerul Sanatatii a decis administrarea ”unei doze suplimentare persoanelor care locuiesc in aziluri,…

- Intr-un mesaj video dedicat comemorarii, ambasadorul Romaniei, Andrei Muraru, alaturi de diplomați ai ambasadei aduc un omagiu celor cazuți, dar și eroilor unuia dintre cele mai tragice momente ale istoriei recente.,,Ne amintim și onoram curajul celor care au ajuns primii la locul atentatelor și sacrificiul…

- Guvernul Statelor Unite a depus joi plangere impotriva statului Texas, cerand anularea legii care interzice aproape toate avorturile in acest stat conservator. Joe Biden a criticat legea adoptata de in Texas, spunand ca va apara dreptul femeilor de a face intrerupere de sarcina.