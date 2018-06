Simona Halep, nr. 1 mondial, joaca, sambata, de la ora 16:00, marea finala a turneului de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens, poziția a 10-a in clasamentul WTA. (Console si accesorii gaming) CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, transmite LIVE TEXT super-finala French Open, in care sportiva din Constanța a ajuns pentru a treia ora. CANCAN.RO a patruns […] The post CANCAN.RO a ”patruns” in culisele super-finalei de la Roland Garros! appeared first on Cancan.ro .