Doi cetateni australieni retinuti in Myanmar de la sfarsitul lunii martie au fost pusi in libertate si au parasit Yangon, a facut cunoscut luni Ministerul australian de Externe, noteaza AFP. Consilierii de afaceri Matthew O'Kane si Christa Avery, care are dubla cetatenie canadiano-australiana, au fost plasati in arest la domiciliu cand au dorit sa paraseasca tara la sfarsitul lunii martie. In timpul detentiei, ei au beneficiat de asistenta consulara din partea autoritatilor australiene, a adaugat sursa. "Le-am oferit sprijin pentru plecarea lor din Yangon la 4 aprilie", a declarat un purtator…