Stiri pe aceeasi tema

- "Una dintre lecțiile razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei este ca interdependența economica poate fi instrumentalizata periculos impotriva noastra. (...) In circumstanțele actuale, consolidarea conectivitații civile, dar și militare intre nordul și sudul regiunii este un obiectiv politic…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o intalnire cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, iar cei doi au discutat despre Planul de acțiune comuna pentru perioada 2022-2026, care include infrastructura, dar și industria alimentara sau de construcții de mașini.”Romania și Polonia sunt parteneri și aliați…

- Katalin Novak a spus dupa o intalnire oficiala cu fostul vicepremier roman Kelemen Hunor ca, indiferent daca e la guvernare sau nu, alianța dintre UDMR și liderii maghiari de peste granița va fi veșnica. Președinta Ungariei a venit in Romania in contextul summitului Inițiativei celor 3 Mari, insa nu…

- Ziua Marinei Romane, programul evenimentelor organizate de Fortele Navale Romane, in perioada 4 15 august 2023 Cea de a 121 a aniversare a Zilei Marinei Romane va fi sarbatorita printr o serie de evenimente organizate de Statul Major al Fortelor Navale, in perioada 4 15 august, la Constanta, Mangalia,…

- Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari va avea o noua reuniune la București, in ziua de 6 septembrie 2023, sub patronajul președintelui Iohannis, iar invitat special la acest eveniment ar putea fi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenki, care s-ar afla, astfel, pentru prima data in Romania. Summit-ul…

- Sfatul lui Victor Ponta catre Ciolacu: – ”Trebuie sa te vezi cu toți premierii. Cu toata lumea. Ca tu ești premierul Romaniei”. Și ce-a mai zis Victor Ponta la RTV despre Viktor Orban? ”Ungaria este cel mai mare suporter al nostru, are interes economic sa nu mai fie ei granița Schengen, sa fim noi.…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea SRL (CMU) a preluat alaturi de Adrian Ionut Leahu, grupul de companii cunoscut sub numele de Clinicile Dr. Leahu. Astfel, CMU a preluat un pachet de 51% din capitalul social al Implant Expert DSO S.A., compania mama a celor…