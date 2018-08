Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru prima oara cand presedintele rus avertizeaza ca Moscova va lua masuri de contracarare a elementelor scutului antiracheta american in Europa de Est, scrie agerpres.ro. La o intrebare adresata de o jurnalista finlandeza, liderul rus a raspuns ca infrastructura militara a Aliantei…

- Unul dintre principalele canale de propaganda ale Kremlinului, Sputnik, a publicat un articol al unui presupus analist militar, Aleksandr Hrolenko, care susține ca noile avioane rusești de vanatoare MiG-31K, dotate cu rachete Kinjal, ar putea distruge in "doua minute" scutul

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera "simpatice" afirmatiile unor oficiali referitoare la declaratiile sale privind baza de la Deveselu. "Cred ca, atunci cand vorbim despre modul in care se manifesta Federatia Rusa, nu mai incape niciun fel de dubiu. In ceea ce priveste declaratiile…

- "La mai putin de 24 de ore de la declaratia facuta la Antena 3, unde a vorbit clar despre existenta rachetelor balistice de la Deveselu si, deci, i-a dat dreptate, in sfarsit, chiar daca fara sa isi fi dorit asta, presdintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin care a precizat ca scutul de la Deveselu…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila a ajuns in atenția tuturor. Marți seara, in cadrul unei emisiuni difuzate de Antena 3, el a declarat ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu…

- "Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Romania si aliatii demonstreaza ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Ori de cate ori iesim la exercitiu, exista un raspuns…

- O delegatie japoneza a fost prezenta, marți, la Deveselu, unde a vizitat Baza NATO si primaria din localitate, avand o intrevedere cu autoritatile locale si judetene. Niponii sunt interesați de Sistemul anti-racheta Aegis Ashore, despre care considera ca ar putea apara tot teritoriul Japoniei.Citește…

- Romania a facut "un lucru incredibil de curajos" prin gazduirea sistemului antiracheta de la Deveselu si a luat decizia corecta, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Rebeccah L. Heinrichs, Senior Fellow Hudson Institute, informeaza Agerpres."Romania face anumite lucruri foarte, foarte…