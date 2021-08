Canalul Mânecii, traversat de un număr record de migranţi într-o singură zi Aproape 600 de migranti au traversat saptamâna aceasta Canalul Mânecii într-o singura zi, ceea ce reprezinta un nou record, relateaza sâmbata dpa, citând asociatii umanitare si presa britanica.

Joi, cel putin 592 de migranti au dus la bun sfârsit calatoria periculoasa de pe tarmul francez pe cel britanic.

Un barbat de 27 de ani din Eritreea s-a înecat însa dupa ce a sarit peste bordul unei ambarcatiuni care începuse sa ia apa. Transportat la spital la Calais (Franta), acesta nu a mai putut fi salvat. Prietena sa de 22 de ani a fost salvata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 600 de migranți au traversat intr-o singura zi din aceasta saptamana Canalul Manecii, cifra care reprezinta un nou record, relateaza Agerpres , care citeaza dpa. Joi, 592 de migranți au facut calatoria periculoasa de pe țarmul francez pe cel britanic, insa un barbat de 27 de ani din Eritreea s-a…

- Aproape 600 de migranti au traversat saptamana aceasta Canalul Manecii intr-o singura zi, ceea ce reprezinta un nou record, relateaza sambata dpa, citand asociatii umanitare si presa britanica. Joi, cel putin 592 de migranti au dus la bun sfarsit calatoria periculoasa de pe tarmul francez…

- Cu o zi inaintea expirarii termenului pana la care cetatenii comunitari ce doresc sa ramana in Regatul Unit pot solicita primirea rezidentei in aceasta tara, mesajul guvernului de la Londra este clar: locurile de munca slab calificate vor trebui sa fie acoperite de acum inainte cu lucratori britanici,…

- Autoritațile britanice pentru imigrație vor incepe sa trimita cetațenilor UE care locuiesc in Regatul Unit o notificare ca mai au 28 de zile pentru a face cerere pentru permis de ședere in Regatul Unit, a anunțat guvernul de la Londra, citat de BBC . Inițial, termenul limita pentru acest lucru era…

- Viata a zeci de mii de persoane care traiesc și muncesc in Marea Britanie, printre care și romani, se va schimba complet dupa 30 iunie. Termenul-limita actual pentru depunerea de cereri in sistemul de inregistrare a cetatenilor UE in vederea obtinerii noului statut de sedere in Regatul Unit (EU Settlement…

- Guvernul de la Londra a confirmat planurile de a introduce o taxa pentru vizitatorii din spațiul UE și pentru alți cetațeni straini, ca parte a unei reforme mai ample menite sa faca frontiera mai sigura, anunța Europafm, care citeaza Politico. Ministrul britanic de Interne, Priti Patel, a declarat luni…

- Guvernul britanic vrea sa consolideze controalele la frontiera printr-un sistem complet digital care va permite numararea intrarilor în tara, a declarat duminica ministrul de Interne, Priti Patel, cu o zi înainte de publicarea acestui plan.Guvernul urmareste sa faca trecerea frontierei…

- Guvernul britanic vrea sa consolideze controalele la frontiera printr-un sistem complet digital care va permite numararea intrarilor in tara, a declarat duminica ministrul de Interne, Priti Patel, cu o zi inainte de publicarea acestui plan, relateaza AFP. Guvernul urmareste sa faca trecerea…