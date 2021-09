Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, premierul britanic Boris Johnson și-a exprimat "indignarea" în legatura cu activitatea reînnoita a contrabandiștilor "criminali" care organizeaza traversarile ilegale ale Canalului, dând vina pe Franta înainte de o întâlnire franco-britanica,…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat miercuri "indignarea" fata de reluarea activitatii traficantilor "criminali" care organizeaza treceri ilegale prin Canalul Manecii, aruncand responsabilitatea asupra Frantei, chiar inaintea unei intalniri franco-britanice, relateaza AFP. Guvernul…

- Un tribunal din Londra a condamnat-o miercuri la cinci ani si jumatate de închisoare pe o femeie de 60 de ani din Franta, de origine româna, care a furat diamante în valoare de 4,2 milioane de lire sterline din magazinul de bijuterii de lux Boodles cu ajutorul unui plan demn de scenariul…

- Franta si Regatul Unit au convenit luni sa consolideze cooperarea antiterorista in transportul maritim prin Canalul Manecii, au anuntat intr-un comunicat comun Ministerele britanice de Externe si Interne, relateaza AFP. Acordul, incheiat cu prilejul unei vizite la Paris a ministrilor britanici…

- Prețurile apartamentelor noi vândute pe piața din România au crescut cu 3,1% în 2020 fața de anul anterior, ajungând la o medie de 1.322 de euro/mp. Astfel, România se afla pe locul patru în topul celor 24 de țari analizate în cadrul raportului Deloitte Property…

- Presedintele SUA, Joe Biden, o va desemna pe Jane Hartley in functia de ambasador in Regatul Unit, a relatat vineri cotidianul The Washington Post, informeaza Reuters. Hartley a fost ambasador in Franta. Postul de ambasador al SUA la Londra este una dintre cele mai prestigioase pozitii pe care un presedinte…

- Franta este tara in care generatii de carturari, artisti, savanti si oameni de stat romani au studiat, au descoperit Europa luminilor si a revolutiei, iar Parisul este si un oras romanesc in care traseele memoriei ne poarta pe urmele atat de multor oameni mari ai tarii noastre, afirma liderul PNL Ludovic…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus, sâmbata, premierului britanic Boris Johnson ca relațiile franco-britanice pot fi resetate doar daca respecta acordul Brexit semnat cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. De când Marea Britanie și-a finalizat procesul de ieșire din UE la…