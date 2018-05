Stiri pe aceeasi tema

- ​Postul de televiziune ABC a anulat show-ul "Roseanne" dupa ce protagonista a postat pe Twitter un mesaj rasist, potrivit BBC. In postarea ei, Roseanne Barr a scris ca Valerie Jarrett, fosta consiliera a presedinelui Barack Obama, seamana cu copilul ”fratiei musulmane & planetei maimutelor”.

- Vladimir Putin a declarat vineri ca nu va mai efectua doua mandate de presedinte unul dupa altul, asa cum ii permite Constitutia rusa, sugerand astfel ca - in contextul in care actualul mandat este al doilea consecutiv - va parasi postul de la Kremlin in 2024, relateaza Reuters.

- Twitter a cerut celor peste 300 de milioane de utilizatori sa isi schimbe parolele dupa ce o defectiune tehnica a facut ca o parte din acestea sa fie stocate in format text in sistemul informatic al companiei, transmite Reuters, conform news.ro.Operatorul retelei de socializare a anuntat ca…

- Filmul cu supereroi "Black Panther" a obtinut nu mai putin de sapte nominalizari joi la premiile MTV pentru film si televiziune, luand fata blockbuster-ului de box-office "Avengers: Infinity War", relateaza Reuters. Serialul de televiziune "Stranger Things" despre aventurile supranaturale…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a acuzat pe liderul Palestinei, Mahmoud Abbas, de antisemitism si negarea Holocaustului dupa ce acesta a sugerat intr-un discurs ca "persecutarea evreilor europeni a fost cauzata de comportamentul lor social", scrie Reuters."Se pare ca cineva…

- Kate, sotia printului William, a fost internata luni la maternitate pentru a da nastere celui de al treilea copil al cuplului, a anuntat Palatul Kensington intr-o postare pe Twitter, relateaza Press Association si Reuters.

- Serialul "Grey's Anatomy" a fost prelungit pentru al 15-lea sezon la ABC, ceea ce il face cel mai lung serial din primetime al canalului, relateaza Variety in editia sa online. "Grey's Anatomy" are un loc special in inima mea si sunt milioane de telespectatori care simt la fel. Multumita fanilor…

- Producatorul american de automobile electrice Tesla va fi profitabil in trimestrele trei si patru din acest an si va mai trebui sa obtina bani de la investitori, a afirmat vineri directorul general Elon Musk, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Declaraţia miliardarului a dus la creşterea…