Canalul Bucureşti-Dunăre al lui Ceaușescu devine realitate? (VIDEO) Lucrarile la Canalul Bucuresti-Dunare, lansate de Ceausescu inainte de 1989, ar putea fi reluate. Ceea ce a fost numit atata vreme „visul lui Ceaușescu” – Canalul Bucuresti-Dunare – ar putea deveni realitate? Licitația pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate privind continuarea lucrarilor pe Canalul București-Dunare are un caștigator. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca , anul viitor, va fi semnat contractul de 6 milioane de lei, bani ce vin din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM. Lucrarile la Canalul București Dunare au inceput in anii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, luni, ca a dispus o serie de controale pe traseul proiectului canalului navigabil Bucuresti-Dunare, in urma sesizarilor cetatenilor. ,,Aviz firmelor dornice de caștiguri rapide pe seama comunitaților mici și a proiectelor cu importanța strategica!…

- „Aviz firmelor dornice de castiguri rapide pe seama comunitatilor mici si a proiectelor cu importanta strategica! In urma sesizarilor unor cetateni, am dispus mai multe controale pe traseul proiectului Canalului navigabil Bucuresti-Dunare. Au fost date amenzi de peste jumatate de milion de lei si au…

- Depozitele de legume, fructe si cereale din Bucuresti si din tara au fost controlate de inspectorii sanitari-veterinari, care au aplicat 101 amenzi contraventionale in valoare totala de 956.000 lei, precum si doua ordonante de suspendare a activitatii/ Controale s-au desfasurat in zilele de 12 si 13…

- 18 echipe de control, formate din inspectori de specialitate și personal tehnic de exploatare din cadrul Administrației Bazinale de Apa Argeș-Vedea și subunitați, sunt in plin proces de verificare a construcțiilor hidrotehnice clasificate in categoriile C și D, adica baraje de mica capacitate, de importanța…

- Testari medicale gratuite in mediul rural – caravana „Nu am facut destul” ajuta la depistarea bolilor oncologice In weekend-urile din perioada 24 septembrie – 20 noiembrie 2022, aproximativ 1000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testari medicale gratuite in cadrul caravanei „Nu am facut…

- Datele comunicate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale arata ca 683.527 de hectare de culturi au fost afectate de seceta din acest an. Graul și Porumbul au fost culturile calamitate predominant, potrivit datelor, noteaza Agerpres . Principalele culturi de toamna afectate sunt: grau si triticale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, 26 august, o avertizare Cod galben de canicula valabila pana duminica, in 29 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate de alerta meteo județele Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Argeș,…

- Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod galben de canicula valabila pana duminica in 29 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Ilfov,…