- Au debutat asfaltarile și pe Calea București din Targoviște! Acestea vizeaza segmentul cuprins intre comuna Ulmi și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Petru Cercel, cu o suprafața de aproximativ 30.000 metri patrați. Sunt intervenții la drum, prin turnarea a 3 straturi de asfalt, la trotuare,…

- O pasarela pietonala va fi construita pe Calea Domneasca, in cartierul sarbilor, in zona Benzinariei OMV. Acesta va inlocui trecerea de pietoni din fața patiseriei, pentru fluidizarea traficului in zona. "Este avut in vedere segmentul cuprins intre comuna Ulmi și sensul giratoriu de la intersecția…

- Vineri, 19 mai 2023, incepand cu orele 20:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște, se va disputa partida de fotbal din cadrul Campionatului Super Ligii Romaniei, dintre echipele AFC Chindia Targoviște si FC Voluntari. Pentru desfașurarea in condiții de ordine și siguranța publica…

- In municipiul Targoviște, a avut loc un ceremonial militar și religios, prilejuit de sarbatorirea Zilei Independenței Naționale a Romaniei, evenimentul a fost organizat la sediul Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel” (Teiș), Garnizoana Targoviște, in parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, a facut o verificare in teren pe șantierele care vizeaza construirea a doua autogari noi in Municipiul Targoviște, una situata pe bulevardul Unirii, iar cea de-a doua situata pe șoseaua Gaești. Cu acest prilej a reamintit cateva detalii cu privire la…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe strada Petru Cercel din Targoviște, un autoturism condus de un barbat de 27 de ani, din comuna Gura Șuții. In urma testarii preliminare efectuate pentru stabilirea consumului unor substanțe psihoactive, barbatul a prezentat un rezultat…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, au depistat, pe raza municipiului, un barbat de 46 de ani, din Municipiul Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie cu o…

- S-a finalizat licitația pentru execuția lucrarilor de reabilitare și modernizare a uneia dintre cele mai aglomerate artere rutiere din municipiul reședința de județ. Este vorba de strada Calea București, segmentul cuprins intre comuna Ulmi și sensul giratoriul de la intersecția cu strada Petru Cercel,…