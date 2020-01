Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul canadian nu a decis inca daca va acoperi costurile de securitate legate de decizia printului si a sotiei sale Meghan Markle de a locui partial in Canada, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau, relateaza AFP, titrat de Agerpres. “Cred ca trebuie sa ne gandim la aceasta si au loc…

- Ducesa de Sussex sau Meghan Markle, cunoscuta drept soția printului Harry, este in Canada pana cand Regina Elisabeta a II-a și sfatuitorii sai vor lua o hotarare in legatura cu viitorul rol al cuplului in familia regala.

- Presa de senzatie care scruteaza in cele mai mici detalii familia regala britanica a surprins faptul ca de pe o masuta din sala Palatului Buckingham unde au loc receptiile a disparut o poza care ii infatisa pe printul Harry si pe sotia sa, Meghan Markle, relateaza online ziarul spaniol ABC. …