Canadienii Michael Spavor si Michael Kovrig, eliberati de China, dupa eliberarea lui Meng Wanzhou

- O criza diplomatica între China si Occident pare sa se încheie, dupa eliberarea a doi canadieni încarcerati în China si a directoarei Huawei Meng Wanzhou, care a parasit Canada, unde era retinuta din 2018, în urma unui acord cu justitia americana, relateaza BBC News și…

- Canadienii Michael Spavor si Michael Kovrig, acuzati de spionaj in China in acelasi an, au sosit in Canada. Michael Spavor and Michael Kovrig are home. Hugs from the PM are in order. Congrats to our Wendell Tenove and for capturing this moment. — Michel Boyer (@BoyerMichel) Beijingul dezminte ca i-a…

- Meng a fost arestata la Aeroportul International Vancouver in decembrie 2018, pe baza unui mandat american, si a fost pusa sub acuzare pentru acuzatii de frauda bancara si bancara pentru presupusa inducere in eroare a bancii HSBC () in legatura cu relatiile comerciale ale gigantului de echipamente de…

- Canada a respins miercuri decizia instantei chineze în cazul cetateanului canadian Michael Spavor, condamnat la 11 ani de închisoare pentru spionaj, relateaza AFP și Agerpres. ''Condamnam aceasta decizie. Exista posibilitatea de a face apel. Acest lucru va fi discutat cu avocatii…

- Administratia Joseph Biden a avertizat, luni, ca Iranul va fi tras la raspundere pentru atacul asupra petrolierului MV Mercer Street, soldat cu moartea unui cetatean roman si a unui britanic. Secretarul de...

- Iranul nu va continua planurile de schimburi de detinuti cu Statele Unite, a declarat marti un oficial iranian pentru agentia semioficiala Nour News, acuzand Washingtonul de "abateri" de la eforturile de eliberare a detinutilor, relateaza Reuters. "Avand in vedere abaterile continue ale administratiei…

- Statele Unite sunt deschise sa poarte discutii la cel mai inalt nivel cu China pe tema relatiilor tensionate dintre cele doua tari, a afirmat vineri un oficial al Departamentului de Stat, noteaza AFP. Declaratia intervine intr-un moment in care numarul doi din diplomatiei americane se…

- SUA au declarat ca sunt gata sa dea un raspuns corespunzator acțiunilor nechibzuite sau agresive ale Rusiei. Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a declarat ca Washingtonul urmarește relații stabile și previzibile cu Rusia, dar daca Moscova continua sa se comporte agresiv, Statele Unite iși rezerva…