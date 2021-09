Canadienii Michael Spavor si Michael Kovrig, acuzati de spionaj in China in acelasi an, au sosit in Canada. Michael Spavor and Michael Kovrig are home. Hugs from the PM are in order. Congrats to our Wendell Tenove and for capturing this moment. — Michel Boyer (@BoyerMichel) Beijingul dezminte ca i-a arestat ca retorsiune fata de aresatarea lui Meng, insa critici acuza China ca i-a folosit ca pe moneda de schimb politic. Cei doi canadieni si-au clamat mereu nevinovatia. Premierul canadian Justin Trudeau a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca cei doi canadieni au trecut printr-un ”calvar incredibil…