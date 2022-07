Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea majora la WhatsApp. Gigantul WhatsApp a anunțat, inca de anul trecut, noi funcții și actualizari ce vor fi lansate in 2022. Am putea spune ca este o schimbare majora la WhatsApp. Multe dintre aceste funcții, precum „stealth” erau necesare. De altfel, „stealth”, una dintre aceste noi funcții,…

- Australia este singura țara majora producatoare de miere care a reușit pana acum sa limiteze raspandirea unui acarian fatal pentru albine. Aceasta reușita este acum in pericol. Cel puțin 600 de stupi, fiecare conținand aproximativ 30.000 de albine, au fost distruși.Australia a fost lovita de curand…

- Pentru anul universitar 2022-2023, Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA) va dispune de 1,5 milioane de euro, alocate de Comisia Europeana, conform rezultatelor selectiei candidaturilor pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar susținute din fondurile politicii…

- Primaria Constanta a atribuit societatiii River Transnav SRL, contractul de executie lucrari, reparatii, punere in functiune si intretinere a sistemului de irigat din municipiu Firma care are ca unic asociat si administrator pe Nicoleta Ion va incasa 327.985,47 lei fara TVA Potrivit www.confidas.ro…

- Tabloul ''Femme nue couchee'', realizat in 1932 de Pablo Picasso, a fost adjudecat marti pentru suma de 67,5 milioane de dolari in cadrul unei licitatii de anvergura cu opere ale unor artisti importanti, organizata de casa Sotheby's la New York, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- ”Banca Romaneasca a acordat companiei Christian’ 76 Tour, unul din cei mai importanti tour operatori din Romania, o finantare in valoare de trei milioane de euro. Fondurile sunt destinate asigurarii necesarului de lichiditati pentru activitatea curenta a companiei si au fost acordate cu garantie de…

- Coreea de Nord a raportat joi, 12 mai, primul caz de infectare cu Covid-19, mai exact cu varianta Omicron. Liderul Kim Jong-un a anunțat imediat masuri de carantina la nivel național și stare de „urgența naționala majora”. Dupa doi ani de lupta impotriva pandemiei, eșantioane prelevate de la pacienți…

- Lipsa odihnei și puținele ore de somn pot submina incercarile de a menține pierderea in greutate, au sugerat cercetarile. Milioane de oameni supraponderali sau obezi reușesc sa slabeasca in fiecare an. Dar mulți se confrunta adesea cu o lupta pentru a menține kilogramele in mișcare inapoi. De ce nu…