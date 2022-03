Canadienii de la Three Days Grace in concert la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare concert caritabil din Romania pentru susținerea poporului ucrainean WE ARE ONE anunța artiștii internaționali din line-up-ul celui mai mare concert caritabil din Romania pentru sprijinirea poporului Post-ul Armin van Buuren, Tom Odell și Jamala vin pe 12 martie in București, la WE ARE…

- Shaggy ajunge la București la Arenele Romane pe 3 august. Primele bilete au preț promoțional și se gasesc in numar limitat. Biletele se pun in vanzare pe 7 martie la ora 10:00 pe iabilet.ro. Shaggy este artistul care nu are competitie cand vine vorba despre hiturile dancehall și reggae care dau lumea…

- Paul Surugiu este unul dintre puținii artiști care n-au stare, fiind intr-o continua evoluție, cu o multitudine de planuri și proiecte! El face și televiziune, canta, compune, scoate piese noi, joaca, picteaza, face radio și desigur, scrie. Și totuși mai are și timp liber și face și acte de caritate…

- Trupa americana SON LUX canta la Arenele Romane din Bucuresti pe 19 iulie. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird. Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia. Son Lux vin din New York, Statele Unite, si au o activitate de peste un deceniu,…

- James Arthur canta pe 16 august la Arenele Romane din Bucuresti! Biletele cumparate la showul artistului reprogramat din 2020 raman automat valabile. BestMusic le multumeste fanilor pentru rabdare si pentru ca si-au pastrat biletele! James Arthur este unul dintre cei mai de succes artiști britanici,…

- Trupa Morcheeba revine la Bucuresti pe 24 iunie 2022, la Arenele Romane, anunta organizatorul Emagic. Biletele pot fi achizitionate de pe morcheeba.emagic.ro. Skye Edwards si Ross Godfrey se intorc anul acesta in Romania, cu un show de promovare a celui de-al zecelea album de studio Morcheeba…

- Se implinesc 25 de ani de hituri marca 3 Sud Est, singura trupa din Romania care a rezistat in timp si care a scos melodii de top pe banda rulanta, de mai bine de 2 decenii. Astfel ca, trupa va urca pe scena vineri, pe data de 4 martie, 2022 la Sala Palatului, in București, pentru a celebra piesele…

- MARTIE 2022STING va canta pe 15 martie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca - BT Arena. Concertul „My Songs” cuprinde cele mai indragite piese din intreaga cariera a cantaretului. Biletele au fost deja puse in vanzare si au preturi cuprinse intre 190 si 490 de lei.APRILIE 2022MALUMA vine la București…