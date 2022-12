Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a a castigat medalia de argint in proba de 200 metri liber la Campionatul Mondial de Natatie in bazin scurt, de la Melbourne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Sportivul David Popovici s-a calificat in finala in probei de 200 m liber, in ultima zi de competitie la Campionatul Mondial de Natatie in bazin scurt, de la Melbourne, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Japonezul Daiya Seto a devenit primul inotator din istorie care a castigat sase titluri consecutive in aceeasi proba, 400 m mixt, sambata, cu ocazia Mondialelor in bazin scurt (25 m) de la Melbourne, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- David Popovici a terminat doar pe locul 4 la proba de 100 de metri in bazin scurt, de la Campionatul Mondial din Australia. De menționat ca David Popovici este specialist la cursele in bazin lung, nu in bazin scurt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Andrei Anghel s-a calificat, joi, in semifinalele probei de 50 m spate la Campionatul Mondial de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori (13-18 decembrie 2022) de la la Melbourne (Australia), potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sportivii romani Robert Glinta si Andrei Anghel nu au reusit sa treaca de seriile probelor in care au evoluat, marti, in prima zi a Campionatelor Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne (Australia), potrivt Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- David Popovici, multiplu campion european si mondial la natatie, este la Melbourne pentru a participa la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt, potrivit news.ro.Kinetoterapeutul Dragos Luscan a postat pe Facebook imagini inedite de la pregatirea sportivului. Fii la curent cu cele mai…

- Inotatoarea Aissia Claudia Prisecariu, in varsta de 14 ani, sportiva legitimata la ACS Nada Florilor Falticeni, a doborat la Campionatul National de inot in bazin scurt (25 m) un record vechi de 21 de ani si a devenit prima inotatoare din Romania care a coborat sub un minut la 100 m spate, informeaza…