- Duma de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a aprobat miercuri un proiect de modificare a Constitutiei care i-ar putea permite presedintelui Vladimir Putin sa obtina noi mandate dupa anul 2024, anunța MEDIAFAX.Un proiect de lege care prevede modificarea Constitutiei si care i-ar permite…

- Presedintele Adunarii Nationale din Kuweit a aruncat la gunoi sambata o copie a planului american de solutionare a conflictului israeliano-palestinian, in cursul unei reuniuni de urgenta a sefilor de parlamente arabe la Amman, relateaza AFP. " 'Acordul secolului' s-a nascut mort…

- Senatorul Vlad Alexandrescu este propunerea USR pentru presedintia Camerei superioare a Parlamentului, a anuntat luni liderul desemnat al senatorilor USR, Radu Mihail, care a precizat ca "se va deschide o perioada de negocieri". "Am avut discutii in cadrul grupului parlamentar de la Senat si am decis…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, sustine ca este „obligatoriu” ca social-democratii sa detina presedintia Senatului Romaniei, avand in vedere ca grupul PSD este cel mai mare din Camera superioara a Parlamentului. Stanescu mai spune ca viitorul candidat pentru functia de presedinte al Senatului…

- Biroul de Informare si Relatii Publice al Tribunalului Alba este abilitat sa va remita urmatorul: COMUNICAT DE PRESA Suspendarea activitatii de judecata la Tribunalul Alba pe care va rugam sa-l dati publicitatii, pentru o cat mai exacta informare a opiniei publice: Prin H O T A R…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza marti o vizita de lucru in landul Bavaria din Germania. Este prima vizita externa din 2020 si din noul mandat la Palatul Cotroceni. Presedintele va participa la sedinta Guvernului landului Bavaria, unde va sustine o alocutiune si va avea un dialog cu membrii acestui…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, a spus, luni, pentru MEDIAFAX, ca nucleul de management al calitații din Spitalul Clinic de Urgenta București analizeaza decizia ANMCS, precizand ca este suspendat doar proecesul de acreditare al instituției, iar pacienții nu sunt afectați.„Autoritatea…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca guvernul Statelor Unite nu trebuie sa finalizeze acordul comercial cu China daca nu va fi asigurat un pact pentru eliberarea a doi canadieni retinuti de Beijing, relateaza Reuters.